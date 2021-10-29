Avcı’nın büyük hayali

10 Kasım 2020'de göreve başlayan Abdullah Avcı, hem kendi kariyerinde bir ilki yaşamak hem de bordo-mavililere özlediği şampiyonluğu yaşatmak için oldukça iddialı. Lider Trabzonspor, 10. haftalar itibariyle son 25 sezonun en çok puanına ulaştı. Fırtına, 1995-96'da 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 26 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu sezon ise 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak 24 puan aldı. 25 sezon sonra 10. haftalar itibariyle namağlup lider olarak yoluna devam eden Karadeniz devinin hedefi bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek.