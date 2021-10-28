Sakatlardan müjde yok

Trabzonspor'daÇaykur Rizespor maçı hazırlıkları dün yapılan çalışmayla devam ederken, gözler sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Bakasetas'a çevrilmişti. Ancak iki oyuncu dün yapılan çalışmada yer almadı. Nijeryalı sol kanat ve Yunan maestro durumuna bugün bir kez daha bakılacak ve yarın forma giyip giymeyeceklerine karar verilecek. Bu arada önceki gün arka adalesindeki ağrı nedeni ile çalışmaya katılmayan Djaniny dün takımla çalışırken, dizindeki sakatlık nedeniyle MR'ı çekilen Denswil ise takımdan ayrı koşu yaptı. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Trondsen ve Peres de katılmadı.