Önce Rize sonra Kartal

Abdullah Avcı'nın takımı, aynı zamanda 1995-96'nın ardından ligdeki en iyi ilk 10 haftalık performansı gösterdi. Bordo-mavililer, 26 yıl önce Şenol Güneş yönetiminde 10 maçta 26 puana ulaşmıştı. Trabzonspor'un geçen sezon ise 10 maç sonunda 12 puanı vardı. Yarın Çaykur Rize ile karşılaşacak Fırtına, kasımdaki milli ara öncesi Beşiktaş derbisine çıkacak.
Abdullah Avcı'nın takımı, aynı zamanda 1995-96'nın ardından ligdeki en iyi ilk 10 haftalık performansı gösterdi. Bordo-mavililer, 26 yıl önce Şenol Güneş yönetiminde 10 maçta 26 puana ulaşmıştı. Trabzonspor'un geçen sezon ise 10 maç sonunda 12 puanı vardı. Yarın Çaykur Rize ile karşılaşacak Fırtına, kasımdaki milli ara öncesi Beşiktaş derbisine çıkacak.