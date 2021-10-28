Haberler Trabzonspor Önce Rize sonra Kartal

Önce Rize sonra Kartal

Abdullah Avcı'nın takımı, aynı zamanda 1995-96'nın ardından ligdeki en iyi ilk 10 haftalık performansı gösterdi. Bordo-mavililer, 26 yıl önce Şenol Güneş yönetiminde 10 maçta 26 puana ulaşmıştı. Trabzonspor'un geçen sezon ise 10 maç sonunda 12 puanı vardı. Yarın Çaykur Rize ile karşılaşacak Fırtına, kasımdaki milli ara öncesi Beşiktaş derbisine çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Önce Rize sonra Kartal
Abdullah Avcı'nın takımı, aynı zamanda 1995-96'nın ardından ligdeki en iyi ilk 10 haftalık performansı gösterdi. Bordo-mavililer, 26 yıl önce Şenol Güneş yönetiminde 10 maçta 26 puana ulaşmıştı. Trabzonspor'un geçen sezon ise 10 maç sonunda 12 puanı vardı. Yarın Çaykur Rize ile karşılaşacak Fırtına, kasımdaki milli ara öncesi Beşiktaş derbisine çıkacak.
SON DAKİKA