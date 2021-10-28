Ciddiyet uyarısı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında komşusu Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan lider Trabzonspor, geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek isteyen Çaykur Rizespor karşısında kazaya uğramak istemiyor. Maç analizleri öncesi ve sonrasında oyuncularıyla yaptığı değerlendirmelerde takımına çok güvendiğini ve çok güzel duygular yaşadıklarını yineleyen deneyimli teknik adam, bu süreçte her oyuncunun hazır olmasını ve takıma daha çok katkı vermesini istedi. Avcı, öğrencilerine her maç olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle oynamaları ve oyun planından kopmamaları gerektiğini anlatarak, rakibin içinde bulunduğu durumun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı.