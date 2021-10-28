Ahmet Ağaoğlu: Anadolu’ya destek şart

Forumdaki önemli isimlerden biri de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ydu. Naklen yayından elde edilen gelirin dört büyük kulübün bütçesinin yüzde 20- 30'unu oluşturduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Ancak Anadolu kulüplerimizi göz önüne aldığımız zaman yüzde 80-90 oranında giderlerini naklen yayından elde edilen gelirle karşılıyorlar. Dolayısıyla naklen yayın geliri Süper Lig kulüpleri için bütçelerini denkleştirmede ve giderlerini karşılamada çok önemli bir faktör. Eğer futbolda gerçek bir rekabet ve futbolumuzu Avrupa'da farklı bir noktaya taşımak istiyorsak, öncelikle gözümüzü Anadolu kulüplerine çevirmemiz lazım. Anadolu kulüplerinin dört büyük kulüple rekabet edebilecek düzeye taşıyamadıktan sonra Türk futbolunun gelişmesi asla mümkün değil" dedi.



İSİMLERLE İLGİLİ SORUN YOK

Ahmet Ağaoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) için şunları söyledi: "Bizim hiçbir şekilde isimlerle, kişilerle ilgili şikayetimiz söz konusu değil. Bizim bütün şikayetimiz sistemden. Yani MHK'da bir sistemin olmaması. Atamaların neye göre yapıldığının belli olmaması."



YÜZDE 90'I KOVİD GEÇİRDİ

Kapanmada futbol takımlarının 3 günde bir maç oynadığını hatırlatan Ağaoğlu, "Türk insanını evde televizyon başında en azından psikolojik olarak rehabilite eden tek sektördü. Teknik direktörler, yöneticiler ve futbolcuların yaklaşık yüzde doksanı Kovid geçirdi" dedi.