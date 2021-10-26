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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı konuştu: Sabıra ve zamana ihtiyacımız var

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanda basına kısa bir açıklamada bulundu. Avcı, sabıra ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 18:34
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı konuştu: Sabıra ve zamana ihtiyacımız var
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını eksik sürdürdü. Bordo-mavili takımda sakat oyunculara yenileri eklendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Peres, Bakasetas, Trondsen, Djaniny, Denswill, Taha Tepe katılmadı. Abdulkadir Parmak, Koita ve Nwakaeme takımdan ayrı koşu yaptı. Parmak ve Koita'nın yarın takıma katılması bekleniyor.

"UMARIM HERKESİN ENERJİSİ YÜKSEK DEVAM EDERİZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla yaptığı kısa konuşmanın ardından basın mensuplarının yanına gelerek, "Umarım herkesin enerjisi bu şekilde yüksek bir şekilde devam ederiz. Hoş geldiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Sabra ve zamana ihtiyacımız var. O sabrı ve zamanı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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