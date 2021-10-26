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TRABZONSPOR HABERİ: Marek Hamsik'ten Uğurcan Çakır sözleri! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, antrenmanda basın mansuplarının sorularını yanıtladı. Uğurcan Çakır ile ilgili de konuşan Hamsik, "Uğurcan Çakır harika bir kaptan ve iyi bir lider." ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 16:43 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 16:52
TRABZONSPOR HABERİ: Marek Hamsik'ten Uğurcan Çakır sözleri! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, antrenmanda basın mansuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Hamsik'in açıklamaları:

Lider olmaktan dolayı çok mutluyuz ama çalışmaya devam etmeliyiz.

UĞURCAN YORUMU

Uğurcan Çakır harika bir kaptan ve iyi bir lider.

Türkiye'de oynamaktan ve böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk için yarışan bir ekibiz.

BERAT VE ABDÜLKADİR SÖZLERİ

Berat'a ''böyle devam edersen, ileride milli takım'a seçilirsin'' demiştim ki seçildi ve oynadı. Abdülkadir Ömür ise bence Türkiye'nin en iyi yeteneklerinden biri.

Şampiyonluk bu şehrin hayali ama daha 10 maç oynandı. Puan kaybedeceğimiz zamanlar da olacak ama biz şampiyonluk için çalışmaya devam edeceğiz.

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