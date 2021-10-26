TRABZONSPOR HABERİ: Marek Hamsik'ten Uğurcan Çakır sözleri! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, antrenmanda basın mansuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Hamsik'in açıklamaları:

Lider olmaktan dolayı çok mutluyuz ama çalışmaya devam etmeliyiz.

UĞURCAN YORUMU

Uğurcan Çakır harika bir kaptan ve iyi bir lider.

Türkiye'de oynamaktan ve böyle bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk için yarışan bir ekibiz.

BERAT VE ABDÜLKADİR SÖZLERİ

Berat'a ''böyle devam edersen, ileride milli takım'a seçilirsin'' demiştim ki seçildi ve oynadı. Abdülkadir Ömür ise bence Türkiye'nin en iyi yeteneklerinden biri.

Şampiyonluk bu şehrin hayali ama daha 10 maç oynandı. Puan kaybedeceğimiz zamanlar da olacak ama biz şampiyonluk için çalışmaya devam edeceğiz.