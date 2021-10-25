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Trabzonspor'da Marek Hamsik Abdullah Avcı böyle ikna etti! "Hocam 11'e koyun"

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik'in, Göztepe maçında nasıl oynadığı ortaya çıktı. İşte Marek Hamsik ve Abdullah Avcı arasında geçen o diyalog...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Marek Hamsik Abdullah Avcı böyle ikna etti! "Hocam 11'e koyun"

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten büyük fedakarlık... Slovak yıldız, Milli Takım'da sakatlanmış ve Fenerbahçe karşılaşmasını kaçırmıştı. Bu duruma çok üzülen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe deplasmanı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Avcı sakatlıktan yeni çıkan yıldızına "Seni 35-40 dakika oynatmak istiyorum" dedi. Hamsik ise "Hocam ben 11 başlamak istiyorum. Hazırım" cevabını verdi.

Hamsik 12.5 kilometre ile takımın en çok koşan ismi oldu. Avcı maç sonu yıldız oyuncusuna "Senin gibi bir profesyonel futbolcuyla çalıştığım için mutluyum. Elde ettiğimiz başarıda çok önemli bir parçasın" ifadelerini kullandı.

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