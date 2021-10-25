TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Nwakaeme: Sağ kalçasında gerilme oluşan oyuncu Çarşamba kendisini deneyecek. Oynayıp oynayamayacağı bu antrenmanda belli olacak.
Nwakaeme: Sağ kalçasında gerilme oluşan oyuncu Çarşamba kendisini deneyecek. Oynayıp oynayamayacağı bu antrenmanda belli olacak.
Bruno Peres: Sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalan oyuncunun milli arada takıma katılması bekleniyor.
Abdulkadir Parmak: Oyuncunun kas ağrıları önemli oranda sona erdi. Ancak fiziksel olarak hazır olması için süreye ihtiyacı var. Rize maçında oynaması zor.
Koita: Sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşan Koita'nın durumu ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Rizespor maçını da kaçırma ihtimalini yüksek.
Trondsen: Arka adalesindeki gerilme nedeniyle en az 10 gün dinlenmesi gereken oyuncunun Çaykur Rizespor maçında riske edilmesi beklenmiyor.
Yunus Mallı: Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın bu hafta takıma katılacağı öğrenildi. Teknik ekibin görev vermesi durumunda Rizespor maçında oynayabilecek.
Bakasetas: Göztepe maçında da oynamak isteyen oyuncuya hafif tempolu yüklemeler yapılacak. Çarşamba takımla çalışmalara başlaması ve Rize maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Abdülkadir Ömür: Göztepe maçında kas ağrısı hissedince oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün kısa bir süre dinlendirileceği ve önemli bir sakatlığının olmadığı belirtildi. Rize maçında sahada.
Dorukhan Toköz: Uzun bir sakatlıktan sonra ilk 11'de oynayan Dorukhan Toköz, maçın temposunu kaldırmakta zorlandı. Oyuncunun kasık bölgesinde hafif ağrısı olduğu ancak tedaviyle karşılaşmaya yetiştirilebileceği belirtildi.
Vitor Hugo: Göztepe maçında kafasına aldığı darbe sonucunda sakatlanan ve üç dikiş atılan Vitor Hugo'nun durumunun iyi olduğu ve yine bandajla da olsa maçta oynayabileceği ifade edildi.
Yusuf Sarı: Maçın devre arasında sağ kolunda şiddetli ağrı hisseden oyuncu hastaneye kaldırılmış ve sağ kolu alçıya alınmıştı. İlk kontrolde kolunda ezilme tespit edilen oyuncu MR'a girecek. Rize maçında oynaması beklenmiyor.