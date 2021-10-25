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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Göztepe’ye 7 eksikle gitmişti. Dönüşünde rakam 11’e çıktı. Ancak sağlık heyetinin hafta içinde sevindiciri haberler vermesi bekleniyor. İşte Trabzonspor'da sakatlığı bulunan o 11 isim ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Nwakaeme: Sağ kalçasında gerilme oluşan oyuncu Çarşamba kendisini deneyecek. Oynayıp oynayamayacağı bu antrenmanda belli olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Bruno Peres: Sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalan oyuncunun milli arada takıma katılması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Abdulkadir Parmak: Oyuncunun kas ağrıları önemli oranda sona erdi. Ancak fiziksel olarak hazır olması için süreye ihtiyacı var. Rize maçında oynaması zor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Koita: Sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşan Koita'nın durumu ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Rizespor maçını da kaçırma ihtimalini yüksek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Trondsen: Arka adalesindeki gerilme nedeniyle en az 10 gün dinlenmesi gereken oyuncunun Çaykur Rizespor maçında riske edilmesi beklenmiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Yunus Mallı: Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın bu hafta takıma katılacağı öğrenildi. Teknik ekibin görev vermesi durumunda Rizespor maçında oynayabilecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Bakasetas: Göztepe maçında da oynamak isteyen oyuncuya hafif tempolu yüklemeler yapılacak. Çarşamba takımla çalışmalara başlaması ve Rize maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Abdülkadir Ömür: Göztepe maçında kas ağrısı hissedince oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün kısa bir süre dinlendirileceği ve önemli bir sakatlığının olmadığı belirtildi. Rize maçında sahada.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Dorukhan Toköz: Uzun bir sakatlıktan sonra ilk 11'de oynayan Dorukhan Toköz, maçın temposunu kaldırmakta zorlandı. Oyuncunun kasık bölgesinde hafif ağrısı olduğu ancak tedaviyle karşılaşmaya yetiştirilebileceği belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Vitor Hugo: Göztepe maçında kafasına aldığı darbe sonucunda sakatlanan ve üç dikiş atılan Vitor Hugo'nun durumunun iyi olduğu ve yine bandajla da olsa maçta oynayabileceği ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un tek sorunu sakatlar! Sayı 11'e çıktı

Yusuf Sarı: Maçın devre arasında sağ kolunda şiddetli ağrı hisseden oyuncu hastaneye kaldırılmış ve sağ kolu alçıya alınmıştı. İlk kontrolde kolunda ezilme tespit edilen oyuncu MR'a girecek. Rize maçında oynaması beklenmiyor.

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