Taraftar: Bileği bükülmez hocam

İzmir'de 3 puanla dönen Trabzonspor kafilesini şehirde az sayıda taraftar karşıladı. Bir bordo-mavili seyirci Abdullah Avcı'yı görünce "Bileği bükülmez hocam" diye bağırdı. Avcı gülerek cevap verdi. Taraftarlar futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundu.

İZİNLİ GEÇTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet sonrası dünkü antrenmanı iptal etti. Usta çalıştırıcı öğrencilerine izin verdi. Futbolular bu kararı sevinçle karşıladılar. Bordo-mavillier, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.