TRABZONSPOR HABERLERİ - Süper Lig'in lideri Trabzonspor kasasını da doldurdu!

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 10 karşılaşmada ise henüz yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı karşılaşmaların 7'sinde galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise adeta kasasını doldurmaya devam etti.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti. 7 galibiyette 18 milyon 900 bin lira elde eden bordo-mavililer, 3 galibiyete de 4 milyon 400 bin lira alarak toplamda 23 milyon 100 bin lirayı kasasına koydu.