TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Oyun bir sertlik ve liderlik arıyordu Trabzonspor lehine. Dorukhan da sakatlıklardan sonra çok olgun bir oyunla öne çıktı oyundan çıkana kadar. Sertlikten yılan, dengesiz kararlarla müdahale kararsızlığı yaşayan, oyun anlamında bir revizyona ihtiyaç duyan Trabzonspor Siopis ile başladı ikinci yarıya.

Bu, oyundaki mücadele dengesini sağlarken, Siopis'in dirençli oyunu sahadaki diğer isimlere de ilham oldu. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün sazı eline aldığı bir 20 dakikalık bölümde Trabzonspor istediğini aldı. Daha sonra ise Trabzonspor'un oyun anlamında nasıl bir revizyona ihtiyaç duyduğunu tekrar müşahede ettik. Ancak 90 dakikanın bitiş düdüğü çaldığında konuşulması gereken oynanan futboldan çok gösterilen fedakarlıklardır bence.