Yola devam! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, maç başına 2.3 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Karadeniz devi, geçen sezonun 8. haftası sonrasında gelen başarılı hoca yönetiminde 41 lig maçına çıktı. Fırtına, bu periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, süper bir grafik ortaya koydu.



HERKES SONUNA KADAR SAVAŞMALI

İdman öncesi Avcı'nın oyuncularla toplantısı vardı. Takımını zorlu Göztepe deplasmanına en iyi şekilde hazırlamaya çalışan başarılı çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe derbisini kazanarak sadece lider olduk. Önemli bir noktaya geldik. Ama hedefimize ulaşmak için burada kalmalıyız. Burada kalmanın yolu da seri galibiyetlerden geçiyor. Derbi maçtaki motivasyonu Göztepe deplasmanında da görmek istiyorum. Zirvede kalıcı olmak adına bu inancı sahaya yansıtmaya devam etmeliyiz. Herkesin sonuna kadar mücadele etmesini istiyorum. Bu kritik zamanda alacağımız galibiyet hem liderliğin devamı hem de şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak demek" diye konuştu.



İKI TAKIM DA KAZANDI

Karadeniz devi, Şenol Güneş Stadı'nda geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Göztepe ise geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galip gelmeyi bilmişti.



TRABZONSPOR 11-5 ÖNDE

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 11, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti var. 10 mücadele de berabere sonuçlandı. Bu periyotta Karadeniz devi 37 gol, İzmir temsilcisi ise 20 gol kaydetti.



İZMIR'DE DE ÜSTÜN

İki takım İzmir'de 13 kez karşılaştı. Fırtına, rakibini deplasmanda 4 kez yendi, iki maçı ise kaybetti. 7 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Göztepe evinde rakip fileleri 13 kez havalandırırken, ağlarında 17 gole engel olamadı.



DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Trabzon, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.



LİGDE 228 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.