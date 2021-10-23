Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan mecburi revizyon!

Son haftalarda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosunu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan Peres, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Koita, Trondsen ve Yunus Mallı'dan Göztepe maçında yararlanamayacak başarılı hocanın, sakatlığı önemli oranda geçen ancak takımla hiç çalışmayan Hamsik'i de ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Ayrıca doğum sürecinde eşinin yanında olmak için ülkesine giden Cornelius'un da kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sıkıntılar nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapacak Avcı, sağ bekte Dorukhan'ı, sol bekte Denswil'i, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.