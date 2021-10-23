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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan mecburi revizyon!

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda kadroda köklü değişim yapmayı planlıyor. Abdullah Avcı’nın birçok mevkide kararsız kaldığı öğrenildi. Kadroda önemli değişiklikler yapacak deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Dorukhan'ı, sol bekte Denswil'i, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan mecburi revizyon!

Son haftalarda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosunu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan Peres, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Koita, Trondsen ve Yunus Mallı'dan Göztepe maçında yararlanamayacak başarılı hocanın, sakatlığı önemli oranda geçen ancak takımla hiç çalışmayan Hamsik'i de ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Ayrıca doğum sürecinde eşinin yanında olmak için ülkesine giden Cornelius'un da kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sıkıntılar nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapacak Avcı, sağ bekte Dorukhan'ı, sol bekte Denswil'i, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.

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