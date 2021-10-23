Trabzonspor'da Bakasetas bombalayacak!

Bu sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, bugün de takımın en büyük kozu. 9 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yunan maestro, bordomavililerde kazanılan 21 puanın 16'sına katkı sundu. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisinde attığı gollerle takımını lider yapmanın yanı sıra ligde gol krallığı yarışında da ilk sıraya yerleşti. Taraftarın 'Çilingir' lakabı taktığı 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan orta saha durumunda. Teknik direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin yokluğunda bugün Bakasetas'a özel görev verdi. Avcı'nın daha fazla sorumlululuk almasını istediğini tecrübeli oyuncu, takımın hücumlarını organize edecek ve kaleyi gördüğü yerden mermi gibi şutlarını atacak.