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Trabzonspor haberleri | Bakasetas Sörloth’u solladı

Süper Lig'de Trabzonspor'un liderlik koltuğuna oturmasında büyük pay sahibi olan Bakasetas, 2019-20 sezonunda 24 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Norveçli forvetin ilk 9 haftadaki performansını solladı. Sörloth 6, Yunan yıldız 7 gol attı. Bakasetas, bu sezon Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa filelerini birer kez, Kayserispor ve F.Bahçe karşılaşmalarında da 2 kez sahne aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor haberleri | Bakasetas Sörloth’u solladı

Lider Trabzonspor adına ilk 9 haftada 7 gol atarak Süper Lig'in en skorer oyuncusu konumuna yükselen Anastasios Bakasetas, 2019-20 sezonunda rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı olan Sörloth'un aynı dönemdeki performansını geride bırakmayı başardı.

Gol kralı olan ve bordo-mavili formayla bunu başaran 5. isim olarak tarihe geçen Sörloth, söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Bakasetas, bu sezon Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa filelerini birer kez, Kayserispor ve F.Bahçe karşılaşmalarında da 2 kez sahne aldı.

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