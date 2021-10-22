Trabzonspor haberleri | Bakasetas Sörloth’u solladı

Lider Trabzonspor adına ilk 9 haftada 7 gol atarak Süper Lig'in en skorer oyuncusu konumuna yükselen Anastasios Bakasetas, 2019-20 sezonunda rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı olan Sörloth'un aynı dönemdeki performansını geride bırakmayı başardı.

Gol kralı olan ve bordo-mavili formayla bunu başaran 5. isim olarak tarihe geçen Sörloth, söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Bakasetas, bu sezon Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa filelerini birer kez, Kayserispor ve F.Bahçe karşılaşmalarında da 2 kez sahne aldı.