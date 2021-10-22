Ahmet Ağaoğlu: Sistem değişmeli

"Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Problemler; eğitimler, hakem atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. Toplantıda da Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir."
"Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Problemler; eğitimler, hakem atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. Toplantıda da Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Sadece sistemle alakalı problemler vardır. Tatlı'nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. Görüşmelerimizin sonucunda, gelecek hafta somut adımların atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır."