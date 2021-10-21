TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: Şampiyon olacağız

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, liderliğin keyfini sürdüklerini söyledi. Dün idman öncesi açıklamalar yapan ve sezona şampiyonluk parolasıyla çıktıklarını ifade eden 22 yaşındaki orta saha, "Çok iyi takım kuruldu, çok iyi oyuncular alındı. Sezon başından beri bu plana sadık olmaya çalışıyoruz. Herkes kendi görevini yapıyor. İnanılmaz bir ortam var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Her maç üstüne koya koya galip gelmek istiyoruz. Lig uzun bir serüven ama lideriz ve bunun keyfini sürüyoruz" dedi. Ömür, "Başkanımız, hocamız, camiamız ve taraftarımız herkes şampiyonluk bekliyor" diyerek şöyle devam etti:



BİZİ HIRSLANDIRIYOR

"Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Herkesin istediği gibi yerli oyuncular da bu şampiyonluğu istiyor. Bu bizim üstümüzde sorumluluk yaratmıyor daha çok bizi hırslandırıyor. Biz de bu takımı şampiyon olarak görmek istiyoruz. Bazen ben oynuyorum, bazen Yusuf bazen başka bir kişi oynuyor. Tek amacımız bu şehri özlediği şampiyonluğa ulaştırmak. Bu bizim için korku değil, bizi daha fazla motive ediyor. Çok iyi ortamımız var. Bence Türkiye'deki en iyi aile ortamına biz sahibiz. Bunu yabancılar da dile getiriyor. Bunu en iyi şekilde sürdürüp şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."



FENER MAÇIN HAK ETTİK

Ömür, Fenerbahçe derbisinden sonra yaşan gelişmelere ilişkin olarak da, "Kulağımızı kapatıyoruz görmemezlikten geliyoruz. Hakkımız olan 3 puanı kazandık, en iyi olan taraf bizdik, sonuna kadar mücadele ettik. Fenerbahçe ile maçlarımız zevkli geçiyor, biz keyif alıyoruz onlarla oynamaktan. Onlara saygı duyuyoruz. Bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. O gün biz daha iyiydik ve biz kazandık" ifadesini kullandı.

HAMSIK BİZE ÖRNEK

Sezon başından bu yana özel bir antrenörü eşliğinde de çalıştığını anlatarak, "İstanbul'dan haftanın 2-3 günü geliyor. Yemek, antrenman programı öncesi ve sonrası iki kısma ayırıyoruz, sürekli çalışıyoruz. Genç yaşta önümüzde uzun serüven var. Hamsik de bize örnek. Yaşlı olmasına karşın sürekli kendi hocasıyla izin günlerinde de idman yapıyor. Ben de sezon başından beri böyle adım attım. Sosyal medya kullanmadığım için bu yaptıklarımızı açığa çıkaramıyoruz" diye konuştu."

KENDİMİ BULUYOR

Abdülkadir, kendisine yapılan eleştirilere ilişkin şunları söyledi: "Eleştiriler sürekli oluyor. Bir futbolcu olarak buna açık olmak zorundayız. Bu normal bir durum. Daha iyi nasıl olabilirim onu düşünüyorum. En iyi amacım Trabzonspor'a faydalı olmak. Eleştirileri ört bas edip performansımı yukarıya çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi bulduğuma inanıyorum. Kötü olduğum dönemlerde de antrenmanlarda daha fazla çalışıp, herkesin özlediği ve izlemek istediği Abdülkadir için çalışıyorum."

10 NUMARADA RAHATIM

Alanya maçında sol bek oynadığını dile getiren genç oyuncu, "Bazen orta saha bazen sağ açık oynuyorum. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Kendimi rahat hissettiğimiz pozisyonlardan biri 10 numara" dedi.

BAKASETAS TÜRKLERİ SEVİYOR

Abdülkadir Ömür, 7 golle ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Yunan futbolcu Bakasetas'ın takım için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Türk oyuncularla çok samimi. Türkçe bile şaka yapan oyuncu. Türkleri de çok seviyor. Hep beraber yemeğe gidiyoruz. Türk arkadaşlarla vakit geçirmeyi seven bir insan. Yönetim, hocalar onu çok güzel karşıladıkları için kolay adapte oldu. Daha fazla zaman geçirerek takımda aidiyet ortamını oluşturmak istiyor. Aile ortamına girmemizi istiyor. Tecrübeleri var. Hamsik de bizle yemeğe geliyor. Hamsik yıllarca İtalya'da oynadı üst düzey. Oradaki tecrübelerini şampiyonluk yolunda deneyimlini anlatıyor. Kulağımızı saha dışına kapatıp saha içine odaklanmak istiyoruz."

TARAFTAR 'VAR'A GÖTÜRDÜ

Fenerbahçe derbisinde taraftarlara vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden genç oyuncu, şunları söyledi: "Bu maç taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük birlik vardı. Penaltı pozisyonunda da inanılmaz baskı oluşturdu. Islıkla beraber. Bizim bile kulaklarımız sağır olmuştu. Erce ağabeyle hatta demin konuştuk. Buraya gelmeden. Hatta dedi ki, 'O penaltı pozisyonunda o kadar ıslık oldu ki ben rahatsız oldum. Hakemi de etkilemiş olabilir.' Çünkü biz o baskıyı yapmasaydık belki de VAR'a gidilmeyecekti."