SON DAKİKA: Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'den transfer ve Fenerbahçe sözleri

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, Göztepe maçı hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN AÇIKLAMALARI:

Abdullah Hoca ile birlikte daha iyi oynamaya başladık. Sezon başında çok iyi futbolcular transfer edildi. İnanılmaz bir ortamımız var. Herkes elinden geleni yapıyor.

Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz.

"YAVAŞ YAVAŞ KENDİMİ BULUYORUM"

Eleştiriler sürekli oluyor, buna açık olmak zorundayız. Sorunu başka yerde değil, kendimizde aramalıyız. Daha iyi nasıl olabileceğimi düşünüyorum. Performansımı yukarı çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum.

Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor. Çok iyi bir ortamımız var. Aile ortamı olarak en iyi takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yabancı oyuncularımız da bunu dile getiriyor.

"HAYALİM İSPANYA YA DA İNGİLTERE..."

Herkesin özlediği ve izlediği Abdülkadir olmak için daha çok çalışıyorum. Eleştiriler sürekli oluyor, bunlara alışmak zorundayız. Performansımı yukarı çekmek için daha çok çalışıyorum.

3 sene önce İngiltere'den büyük teklif almıştık. Sonra kimsenin yaşamak istemediği iki ağır sakatlık yaşadım. Hayalim şampiyon olup Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. İspanya ve İngiltere'de oynamak ve kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum.

"BAKASETAS KOLAY ADAPTE OLDU"

Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Hocamız da zaten 'anlatmaya gerek yok' demişti. Kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz."

Bakasetas, çok değerli bir oyuncu. Türkçe şakalar yapıyor, Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Çok kolay adapte oldu. Tecrübelerini bize aktarıyor. Hamsik de bazen bizimle yemeğe geliyor. Şampiyonluk yolundaki tecrübelerini aktarıyor.

Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık. Biz daha iyi oynadık. Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok.

Maçtan sonra çıkan haberlere kulağımızı tıkıyoruz. Hak ederek kazandık. Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Biz daha iyiydik ve kazandık. Üzerine koya koya her maç devam etmek istiyoruz.

"ISLIKTAN BİZ BİLE RAHASIZ OLDUK"

Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Penaltı pozisyonunda büyük bir baskı oluşturdular. Islıktan biz bile rahatsız olduk. Bu baskı olmasa belki hakem VAR'a bile gitmeyecekti. Onlar bizim saha dışındaki gücümüz, her maç destek bekliyoruz.