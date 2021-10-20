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Dorukhan ve Yusuf göreve

Sakatlar sebebiyle Abdullah Avcı, Göztepe deplasmanında mecburi rotasyona gidecek. Bruno Peres'in yerine Dorukhan forma giyecek. Nwakaeme de yok forma Yusuf Sarı'nın...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Dorukhan ve Yusuf göreve
Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe karşısına mecburi rotasyonla çıkacak. Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Bruna Peres, İzmir temsilcisiyle oynanacak mücadelede kesin olarak yok. Anthony Nwakaeme'nin durumu ise belirsiz. Sağ bek Peres'in yerine Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna dahil olan Dorukhan Toköz forma giyecek. Avcı, Bruno Peres'in 1 aylık yokluğunda Dorukhan Toköz ile görüşerek dinamizmine ve tecrübesine güvendiğini söyledi. Nijeryalı Nwakaeme 1 hafta ila 10 gün yok yerine Yusuf Sarı oynayacak.
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