Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonlarda sergiledikleri performanslarla kariyerlerinde yeni bir sayfa açan yıldız futbolcular Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra adeta dibe vurdular. Yeni kulüplerinde bekleneni veremeyen 4 futbolcu, Trabzonspor günlerini adeta mumla arıyor. İşte o istatistikler ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 10:29
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde muhteşem performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra ise umduğunu bulamadı.

İşte o istatistikler ve detaylar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

SÖRLOTH

2019-2020 sezonunda 49 maça çıkıp, 33 gol, 11 asistlik müthiş performansı sonrasında Alexander Sörloth'u takımda tutmak çok zordu. Yönetim her imkânı zorlasa da Norveçli futbolcuyu uzun pazarlıklar sonucunda Leipzig kaptı. Alman ekibi 20 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşırken, söz konusu rakamı Trabzonspor ve Crystal Palace paylaştı.

Ancak Sörloth, Leipzig'de yapamadı. Orada çıktığı 37 maçta sadece 6 gol, 3 asitle oynadı. Sezon başında Real Sociedad'a kiralanan yıldız oyuncu, İspanya'da henüz golle tanışamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

SOSA

Bordo-Mavililer'in aynı sezonki kaptanı Jose Sosa da sözleşmesinin sona ermesiyle yuvadan ayrıldı. Yönetim kıran kırana pazarlıklar yaptığı Arjantinli oyuncuyla 1 sene daha yola devam etmek istedi ancak tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe 'den gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 36 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını yaptığı Bordo-Mavili renklerden, Sarı-Lacivertli renklere imza attı ancak İstanbul serüveni pek de istediği gibi geçmiyor. Sosa, Kanarya'da 11'in değişilmez ismi olamazken, 42 mücadeleye çıktı, 4 gol, 3 asistle oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

NOVAK

Trabzonspor'daki son sezonunda sol bek olmasına rağmen tam 10 gol kaydetti. Büyük maçlarda öne çıkmayı seven, kanat beki olarak görev yapan Filip Novak'ı, camia çok seviyordu. Ancak Sörloth ve Sosa gibi 2019-20 sezonu sonunda Çek oyuncuyla da yollar ayrıldı. Yeni sözleşme konusunda Fırtına'nın önerisine yanaşmayan Novak da Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etti. Ancak onun da hikayesi farklı olmadı... Sarı-Lacivertliler'de bir türlü 11'e giremeyen deneyimli sol bek 1.5 sezonda yalnızca 28 maça çıktı ve sadece 2 kez ağları sarsarak, Trabzonspor günlerinden uzak bir performans ortaya koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

EKUBAN

Trabzonspor'un bir diğer eski golcüsü Ekuban'da bu sezon başı bordo - mavililerden ayrılarak Genoa'ya imza attı. Ancak o da yeni takımında 6 karşılaşmada sadece 242 dakika süre alabildi ve şu ana kadar her hangi bir golü yok. Ekuban, İtalyan taraftarlardan şu sıralar yoğun eleştiriler alıyor.

SON DAKİKA