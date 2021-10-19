TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde muhteşem performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra ise umduğunu bulamadı.
İşte o istatistikler ve detaylar...
SÖRLOTH
2019-2020 sezonunda 49 maça çıkıp, 33 gol, 11 asistlik müthiş performansı sonrasında Alexander Sörloth'u takımda tutmak çok zordu. Yönetim her imkânı zorlasa da Norveçli futbolcuyu uzun pazarlıklar sonucunda Leipzig kaptı. Alman ekibi 20 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşırken, söz konusu rakamı Trabzonspor ve Crystal Palace paylaştı.
Ancak Sörloth, Leipzig'de yapamadı. Orada çıktığı 37 maçta sadece 6 gol, 3 asitle oynadı. Sezon başında Real Sociedad'a kiralanan yıldız oyuncu, İspanya'da henüz golle tanışamadı.
SOSA
Bordo-Mavililer'in aynı sezonki kaptanı Jose Sosa da sözleşmesinin sona ermesiyle yuvadan ayrıldı. Yönetim kıran kırana pazarlıklar yaptığı Arjantinli oyuncuyla 1 sene daha yola devam etmek istedi ancak tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe 'den gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 36 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını yaptığı Bordo-Mavili renklerden, Sarı-Lacivertli renklere imza attı ancak İstanbul serüveni pek de istediği gibi geçmiyor. Sosa, Kanarya'da 11'in değişilmez ismi olamazken, 42 mücadeleye çıktı, 4 gol, 3 asistle oynadı.