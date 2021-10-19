TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrıldılar dibe vurdular!

NOVAK

Trabzonspor'daki son sezonunda sol bek olmasına rağmen tam 10 gol kaydetti. Büyük maçlarda öne çıkmayı seven, kanat beki olarak görev yapan Filip Novak'ı, camia çok seviyordu. Ancak Sörloth ve Sosa gibi 2019-20 sezonu sonunda Çek oyuncuyla da yollar ayrıldı. Yeni sözleşme konusunda Fırtına'nın önerisine yanaşmayan Novak da Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etti. Ancak onun da hikayesi farklı olmadı... Sarı-Lacivertliler'de bir türlü 11'e giremeyen deneyimli sol bek 1.5 sezonda yalnızca 28 maça çıktı ve sadece 2 kez ağları sarsarak, Trabzonspor günlerinden uzak bir performans ortaya koydu.