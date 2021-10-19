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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'nın da zirvesinde! Milan ve Liverpool'u solladı

Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor, aynı zamanda geçen sezonla birlikte yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Karadeniz Fırtınası bu alanda, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında zirvede yer alıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 09:40
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'nın da zirvesinde! Milan ve Liverpool'u solladı

Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'de zirveye yerleşen Trabzonspor, geçen sezondan bu yana inanılmaz bir istatistik yakaladı. Bordo-mavililer, geçen sezonun son 12 haftası ile bu sezon geride kalan 9 haftada yenilgi yüzü görmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'nın da zirvesinde! Milan ve Liverpool'u solladı

Mağlup olmama serisini 21 karşılaşmaya çıkaran Trabzonspor, Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başardı. Bordo-mavililer, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'nın da zirvesinde! Milan ve Liverpool'u solladı

Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre bordo-mavililer, 11 galibiyet ve 10 beraberlik ile yoluna devam ederken, Trabzonspor'u Liverpool (18), Napoli (17), Milan (13), Freiburg (8) ve Real Sociedad (8) takip ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'nın da zirvesinde! Milan ve Liverpool'u solladı

Geçen sezon Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'nın da zirvesinde! Milan ve Liverpool'u solladı

Avcı, ligde Trabzon ile 2.3'lük puan ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlikle 71 puan toplayarak dördüncü olmuştu.

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