TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'nın da zirvesinde! Milan ve Liverpool'u solladı

Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'de zirveye yerleşen Trabzonspor, geçen sezondan bu yana inanılmaz bir istatistik yakaladı. Bordo-mavililer, geçen sezonun son 12 haftası ile bu sezon geride kalan 9 haftada yenilgi yüzü görmedi.

Mağlup olmama serisini 21 karşılaşmaya çıkaran Trabzonspor, Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başardı. Bordo-mavililer, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.