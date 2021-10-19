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SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Fenerbahçe derbisi için özel prim! Ahmet Ağaoğlu...

Spor haberleri - Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. Karşılaşmanın ardından Avcı'nın onayıyla soyunma odasına inen Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan da oyunculara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 13:51
SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Fenerbahçe derbisi için özel prim! Ahmet Ağaoğlu...

Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi müthiş bir futbol ortaya koyarak 3-1 mağlup etmeyi başardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-Mavili takım için kritik önem arz eden mücadele öncesi karşılaşmanın primi normal derbi tarifesi olan 60 bin TL koyulmuştu.

61 saatin haberine göre; Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Abdullah Avcı'dan da onay alan Başkan Ağaoğlu soyunma odasına inmişti. Burada oyunculara duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Ağaoğlu'nun 60 bin TL'lik derbi primini 100 bin TL'ye çıkardığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmeyle oyuncular büyük bir sevinç yaşadığı belirtildi. Primlerin oyuncuların hesabına geçtiği kaydedildi.

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