SPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Fenerbahçe derbisi için özel prim! Ahmet Ağaoğlu...

Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi müthiş bir futbol ortaya koyarak 3-1 mağlup etmeyi başardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-Mavili takım için kritik önem arz eden mücadele öncesi karşılaşmanın primi normal derbi tarifesi olan 60 bin TL koyulmuştu.

61 saatin haberine göre; Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Abdullah Avcı'dan da onay alan Başkan Ağaoğlu soyunma odasına inmişti. Burada oyunculara duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Ağaoğlu'nun 60 bin TL'lik derbi primini 100 bin TL'ye çıkardığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmeyle oyuncular büyük bir sevinç yaşadığı belirtildi. Primlerin oyuncuların hesabına geçtiği kaydedildi.