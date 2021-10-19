Bordo -mavili kulüp Fenerbahçe galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'nın oyuncularına hitap ettiği bir video yayımladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ne mutlu Türk'üm' diyene sözleriyle başlayan videoda Abdullah Avcı öğrencilerine şu ifadeleri kullandı: "Sahaya çıktığımızda sonuç nasıl giderse gitsin, oyun nasıl giderse gitsin biz hep aklımızla ve planlarımızla kalacağız. Biz bunu hep gerçekleştirdik ve geri dönüşler yaptık. Hep oyuna sadık, beraber düşünen, beraber mücadele eden beraber meydan okuduk. Lütfen oyunda aklınız olsun çok güzel şeyler yapacağız. Bunu yaşattığınız için Trabzon ailesine, hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık."

SÜPER KUPA'YI ALDI

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TEK YENİLMEZ

Trabzonspor, bu sezon ise 9 haftalık bölümde yenilgi görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu. Karadeniz devi; 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu.

GEÇEN SEZON NE YAPMIŞTI?

Fırtına, geçen sezon ligin ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı. İlk 8 haftada 4 kez kaybeden Trabzonspor, Abdullah Avcı ile sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti. Geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.