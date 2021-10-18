TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan iç transfer operasyonu! 2 imza daha... (TS spor haberi)

Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yenileyen bordo mavililerde iç transfer operasyonu devam ediyor.

Fırtına, 2 oyuncusuyla daha sözleşme uzatma görüşmesi yapacak. Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, tüm gelişmeleri Futbol Plus kanalında editörümüz Ömer Faruk Özcan'a anlattı.



İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

İç transferde Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile Trabzonspor sözleşme uzattı. Gelecek sezon 4 yerli mecburiyeti çıkacakken bu isimlerle sözleşme uzatılması Trabzonspor adına önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

2 İMZA DAHA

Bu isimlerin dışında Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı ile sözleşme uzatma görüşmesi yapacak Trabzonspor. Bu 4 isimden sonra bu hedef bu 2 isim.

KİLİT OYUNCULAR...

Ardından kilit oyuncular başlayacak. Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Uğurcan Çakır gibi isimlerle yeniden görüşmeye başlayacak Trabzonspor.

İÇ TRANSFERİN ARDINAN DEVRE ARASI...

İç transferin ardından devre arası transfer çalışmaları başlayacak. Özellikle sol bek olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgeler dikkat çekiyor.