Şampiyonluğa inanıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından bir hayli mutluydu. Bir arkadaşının kendisine karşılaşma öncesi söylediği sözlerle başlayan Avcı, "Kasket benim özel sevdiğim bir şey. Bir arkadaşım, 'Bugün kazanacaksın yanına al' dedi. Kazandık, mutluyuz, kasketi de aldık. Önemli bir maç kazandık. İyi bir takımız ve iyi bir ivme yakaladık" dedi. Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

TARAFTARLARA MESAJI VAR

"Süper Lig'in en iyi savunma yapan takımlardan birine karşı oynadık. Kazanmak adına her şeyi yaptık ve 90 dakika sonunda istediğimizi aldık. Bu şehir için bu maç ne ifade ettiğini biliyorum. Bugün (dün) sadece maç kazandık. Taraftarımız bu takıma ve oyunculara destek olsun. Onlar da biz de mutluyuz. Yolumuza sabırla devam etmeliyiz. Daha çok yolumuz var. Ligin en ciddi takımına karşı kazandık. Bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum."