Özkan Sümer’in sözünden 100 metrelik pankart

Dev derbiye büyük önem veren bordomavili taraftarlar, zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde birleşip ses getiren bir harekete imza attı. Trabzonspor taraftarları Özkan Sümer'in sözünü 100 metrelik pankarta yazdı. Tribünlere asılan pankartta; "Dalgaların sesi, yaylaların sisi, ormanların gizi, kemençenin sözü, yaşlıların öyküsü, gençlerin tutkusu Büyük Trabzonspor" ifadeleri yer aldı. Pankartta tüm taraftar grupları ortak şekilde emek verirken, ortaya çok güzel görüntüler çıktı.