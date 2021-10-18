Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor soyunma odasında neler yaşandı! Abdülkadir Ömür açıkladı

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Bordo mavililer, Bakasetas'ın iki, Yusuf'un bir golüyle 3-1 mağlup ederek adını zirveye yazdırdı.

Karşılaşma sonrasında Abdülkadir Ömür soyunma odasında yaşananları anlattı.

İŞTE ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN AÇIKLAMALARI:

İnanılmaz bir mutluluk vardı sahada. Aile ortamı ve yerl yabancı birbirine kenetlenmiş durumda. Yenik durumda dahi pes etmeden çalışıyoruz. Tabi ki maçtan sonraki sevinç liderlik sevinci. Bizim hayalimiz var ve gerçekleştirebilmek için üzerine koymamız gerekiyor. Tüm takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Hocamın dedikleri için teşekkür ederim. Bu takım şampiyon olacaksa elimizden gelen en iyi desteği vereceğim. Biz buranın insanlarıyız ve burada yetiştik. Hayalimiz bu. En iyi katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Soyunma odasında çok muyduk. Herkes birbirine sarılıyordu. Ağlayanlar vardı mutluluktan. Daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Fırsatları değerlendirseydik daha farklı da olabilirdi. Herkes mutluydu ama ben duygusaldım maçtan sonra. Buna ihtiyacımız vardı.