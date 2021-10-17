Haberler Trabzonspor Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da!

Süper Lig maçlarının özeti A Spor'da!

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 21:44 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 21:53
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