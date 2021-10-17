Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Oyun planında bir değişiklik yok, Marek'siz de oynamak gerekiyor. Oyunu kaliteleri yakın olmalı, bunun için kadro kuruyoruz.

Rakip takım Süper Lig'de farklı formasyon oynayan bir ekip, ileride pres yapan bir ekip. Oradan nasıl çıkabiliriz, nasıl hücumu düşünebiliriz onu hafta içi çalıştık.

Biz sezon sonuna kadar, yarışı önde götüren bir ekip olmak istiyoruz. Bütün Trabzonsporluların gurur duyacağı bir ekip olmak istiyoruz. Mutlu etmek istiyoruz.

Buraya gelen taraftarlar sadece oyuncularına destek olmalı ve onları saha içine teşvik etmeli, bütün taraftarlardan istediğim bu.