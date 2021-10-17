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Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI (Trabzon Fenerbahçe canlı anlatım)

Süper Lig'in 9. haftasında lider Fenerbahçe, Madical Park Stadyumu'nda ezeli rakibi Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, derbiyi kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Bordo mavililer ise bu maçı kazanarak liderliği almak istiyor. Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizde... (Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 19:31
Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI (Trabzon Fenerbahçe canlı anlatım)

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Lider Fenerbahçe, Trabzon'da kazanarak liderliğini pekiştirmek istiyor. Bordo-mavililer ise ezeli rakibini devirip zirveyi ele geçirmeyi planlıyor.

📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi - Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Enner Valencia

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