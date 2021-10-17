SPOR HABERLERİ - Taht oyunları! İşte 10 maddede Trabzonspor ve Fenerbahçe

2) Üst üste gelen sakatlık haberleri bu süreçte can sıktı. Marek Hamsik Slovakya Milli Takımı'nda sakatlandı. Abdulkadir Parmak ve Koita takımla çalışamadı. Dorukhan, İsmail, Djaniny, Nwakaeme ve Serkan Asan ise yaşadıkları kısa süreli sakatlıkların ardından takımla çalışma şansı buldu.

Trabzonspor , Abdullah Avcı yönetiminde 20 maçtır yenilmiyor. En son geçen sezonun 29. haftasında Alanya'ya 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi sonrasında 9 galibiyet, 11 beraberlik aldı.

3) Teknik heyet rakibin bu sezon oynadığı tüm maçları tek tek analiz etti. Rakibi yoran ve daha sonra kendi oyun anlayışını sahaya yansıtan Fenerbahçe'ye bu fırsatın tanınmaması için gerekli önlemler alındı.

4) İdmanlarda özellikle kanat futbolcularının oyunun daha çok içinde yer alması ve orta sayısının artırılmasına ağırlık verildi. Oyunun sadece sol kanattaki Nwakaeme üzerinden değil, sağ kanattan da gelişmesi için çaba sarf edilecek.

5) Hamsik'in sakatlığı Abdullah Avcı'yı farklı bir sisteme itti. Tecrübeli hoca, orta sahada Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür'ü denerken, son kararını Berat'ın yanında Siopis'i oynatarak, iki defansif orta saha oyuncusundan yana kullandı.