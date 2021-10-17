SPOR HABERLERİ - Taht oyunları! İşte 10 maddede Trabzonspor ve Fenerbahçe

Trabzonspor nasıl hazırlandı? / Yunus Emre Sel
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 20 maçtır yenilmiyor. En son geçen sezonun 29. haftasında Alanya'ya 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi sonrasında 9 galibiyet, 11 beraberlik aldı.
1) Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın milli araya denk gelmesini fırsat bilerek oyuncularına dinlenmeleri için 6 gün izin verdi. Ailelerin yanına gidildi, tatile çıkıldı.
2) Üst üste gelen sakatlık haberleri bu süreçte can sıktı. Marek Hamsik Slovakya Milli Takımı'nda sakatlandı. Abdulkadir Parmak ve Koita takımla çalışamadı. Dorukhan, İsmail, Djaniny, Nwakaeme ve Serkan Asan ise yaşadıkları kısa süreli sakatlıkların ardından takımla çalışma şansı buldu.
3) Teknik heyet rakibin bu sezon oynadığı tüm maçları tek tek analiz etti. Rakibi yoran ve daha sonra kendi oyun anlayışını sahaya yansıtan Fenerbahçe'ye bu fırsatın tanınmaması için gerekli önlemler alındı.
4) İdmanlarda özellikle kanat futbolcularının oyunun daha çok içinde yer alması ve orta sayısının artırılmasına ağırlık verildi. Oyunun sadece sol kanattaki Nwakaeme üzerinden değil, sağ kanattan da gelişmesi için çaba sarf edilecek.
5) Hamsik'in sakatlığı Abdullah Avcı'yı farklı bir sisteme itti. Tecrübeli hoca, orta sahada Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür'ü denerken, son kararını Berat'ın yanında Siopis'i oynatarak, iki defansif orta saha oyuncusundan yana kullandı.
6) Son 3 haftada stoper bölgesinde ciddi bir istikrar sorunu yaşayan Trabzonspor, Vitor Hugo'nun yokluğunda önce Hüseyin Türkmen'e ardından Ahmetcan Kaplan'a stoperde görev vermişti. F.Bahçe karşısında istikrarlı ikili Edgar ve Hugo bu bölgede formayı geri alacak.
7) Abdullah Avcı'nın karar vermekte en çok zorlandığı mevkilerden birisi sol bek oldu. Önce İsmail Köybaşı'nı oynatmak isteyen ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası Trondsen ve Denswil'i bu bölgede düşünen Avcı, son kararını Denswil'den yana verdi.
8) Teknik heyet futbolcularla birebir görüşmeler yaptı. Maçta oluşabilecek gerginlik ve olası geri düşme anlarında oyun disiplinine sadık kalınması için yapılan bu görüşmelerde, yakalanan pozisyonların sonuçlandırılmasında dikkatli olunması istendi.