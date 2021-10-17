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SPOR HABERİ - Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart çıktı! Kim Min-Jae...

Spor haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. dakikasında Kim Min-Jae ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonucu takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 19:26 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 19:56
SPOR HABERİ - Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart çıktı! Kim Min-Jae...

Süper Lig'e verilen millil aranın ardından heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında lider Fenerbahçe en yakın takipçisi Trabzonspor'a konuk oldu.

Hızlı başlayan karşılaşmanın 14. dakikasında rakibini çektiği gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılan Kim Min-Jae mücadelenin 23. dakikasında kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Djaniny'i ittiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan tarafından ikinci kez sarı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bırakarak oyun dışında kaldı. Kim Min-Jae 2017'den sonra ilk kez kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart sonrası kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, kaleci Altay'ı avlarken durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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