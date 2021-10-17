Sabah yazarı Ali Gültiken Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımı da değerlendirdi

3- Vitor Pereira, nasıl bir sistem anlayışla mücadele eder? FENERBAHÇE'NIN HÂLÂ GELİŞİME İHTİYACI VAR Pereira, savunmada üçlü düşüncesini devam ettiriyor. Onun önünde de dört oyuncuyla bir dizilişi var. Bazı maçlarda önde çift santrfor, arkada bir futbolcu tercihini kullandı ama genel olarak 3-4-3 taktiği ile oynuyor. Bu maça kadar da puan olarak istediğini aldı. Ancak Fenerbahçe'nin oyun olarak hâlâ gelişime ihtiyacı var. Pereira, hem yol yürüyor hem de oyuncu ve sistem üzerinde tamirleri yapıyor. Şu da bir gerçek; Fenerbahçe her maç üstüne koyarak gelişmeye devam ediyor. Bunda kazanmanın büyük bir etkisi var.

4- Kilit isimler kimler olur? SORUN ÇÖZEN FUTBOLCU SAYISI İKİ TARAFTA DA ÇOK Trabzonspor'da üç tane çok dominant oyuncu var. Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik… Hamsik'in olmayışı orada bir değişim getirebilir ama Trabzonspor, Djaniny, Cornelius Gervinho, Abdülkadir Ömür gibi birçok alternatife sahip. Fenerbahçe'ye baktığımızda orta alanda çok renkli ve güçlü bir takım olduğunu görüyoruz. Pelkas, Mesut Özil, Sosa, İrfan Can, Rossi gibi birçok yetenekli isme sahip. Bunlar sorun çözen oyuncular. Fenerbahçe'nin özellikle santrfor bölgesindeki oyuncularının seçimi ve güncel performansları bu maçta çok belirleyici olacak. Çünkü büyük ihtimalle daha çok kontrayı düşünen bir Fenerbahçe göreceğiz. Burada milli maç-seyahat yorgunluğu çok fazla değilse Valencia tercihi ön plana çıkabilir. Keza önde ikili bir tercih olursa Berisha'yı da ilave edebiliriz. Bu futbolcular, oyun içerisinde topu koruyabilme ve çabuk çıkışlarda topa istasyon olabilme tarafını iyi yapabilirlerse Fenerbahçe düşündüğü futbolu daha iyi oynayabilecektir.