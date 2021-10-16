TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor ligde tam 20 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın 17.10.2021 Pazar Saat 19:00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Bordo mavili ekip, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

20 bin dolayında taraftar destekleyecek

Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo mavili ekip, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.