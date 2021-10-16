Şampiyon Trabzonspor

Avrupaliglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club İndex, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı ligde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzon, Euro Club Index tarafından form durumu ve kadrosu itibarıyla şampiyonluğu için en yüksek yüzdeli takım olarak açıklandı. Şampiyon olması ihtimalinin yüzde 29 olarak belirlenen Fırtına'nın 75 puanla ipi göğüsleyeceği, 72 puanlı Fenerbahçe'nin ikinci sırada sezonu tamamlayacağı ve Beşiktaş'ın da 72 puan toplayacağı ifade edildi. G.Saray'ın da 70 puanla dördüncü bitireceği öngörüldü.