İç transferde 4’lü imza

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla 27 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler, 22 yaşındaki orta saha Murat Cem Akpınar, 22 yaşındaki sağ bek Serkan Asan ve 18 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yenilendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreniyle Kardeşler'in sözleşmesi 2025; Akpınar, Asan ve Kaplan'ınki ise 2026 yılına kadar uzatıldı. 4 futbolcu da çok mutlu olduklarını ve kupalar kazanmak istediklerini belirterek, 'Burada olmak harika. Trabzonspor'u seviyoruz ve başarılara hep birlikte ulaşmak' istiyoruz dediler.