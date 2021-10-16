Gözler Trabzonspor Fenerbahçe derbisine çevrildi! İşte o istatistikler... (TS FB spor haberi)

2021/2022 sezonunun 2. derbisinde Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi yarın evinde ağırlayacak. Ligde ilk 2 sırayı alan iki takımın istatistikleri masaya yatırıldığında Trabzon ile F.Bahçe'nin aslında farklı futbol mantalitesine sahip takımlar olduğu ortaya çıktı. Takvim'in derlediği habere göre bu derbi teknik ile gücün mücadelesi olacak.

HÜCUMDA TRABZON ÖNDE

Trabzonspor gol sayısı, şut, isabetli şut, topla oynama oranı, pas sayısı ve isabetli pas oranı gibi hücum ve tekniğe dayalı istatistiklerin tamamında Fenerbahçe'nin önünde gözüküyor.