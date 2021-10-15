TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu taraftara seslendi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Trabzonspor'un bu seneki mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli, onlara bu yolda ihtiyacımız var. Taraftarımızın bu maçta biletlere göstereceği ilgi önemli. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor.

Ligin 9. haftasındayız. Umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir kadromuz var. 38 hafta var, sadece 9 hafta geride kaldı. Geri düşebiliriz, bunları telafi edecek zamanımız var, o güce de sahibiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, taraftarımızın desteği arkamızda olursa üstünden gelemeyeceğimiz bir şey yok.

10 kişi kalmamıza rağmen Konya'da aldığımız beraberlik, Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştükten sonra geri gelmemiz önemli. Taraftarlardan ricamız, Fenerbahçe maçında 90 dakika o desteği, enerjiyi oyuncularımıza göstermeleri.

Taraftarların maça büyük ilgisi var. Taraftarlardan ricam, 90 dakika desteği eksik etmesinler. Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız. 21 bin taraftarın enerjisine, desteğine ihtiyaç var. Sonuna kadar destek gelirse, bu maçtan arzu ettiğimiz skorla çıkarız.