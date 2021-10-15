TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'da Hamsik belirsizliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? (TS spor haberi)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonsporlu Marek Hamsik'in dün Trabzon'da MR'ı çekildi. Yapılan açıklamada, "Hamsik'in sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi" denildi. Slovak oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Ahcak yine de Fırtına'nın bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki yıldızın oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.



İKİ MEVKİDE KARARSIZ KALDI



Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesi planlarını Hamsik'in olmayacağı bir taktik diziliş üzerine yaptı. Kafasındaki kadroyu büyük oranda şekillendiren tecrübeli teknik adam sadece iki mevki de kararsız kaldı. Abdullah Avcı'nın maça Abdülkadir Ömür'ü 11'de oynatarak başlayacağı ancak genç oyuncuyu sağ kanatta mı yoksa orta sahada mı görevlendireceği konusunda bir karar vermediği öğrenildi.



7 SEZONUN EN İYİ DÖNEMİ



Ofansif bir kadroya sahip olan Fırtına, savunmadaki performansıyla da son 7 sezonunu geçti. 8 haftada kalesinde 8 gol gören Karadeniz devi, söz konusu haftalar itibariyle kalesinde 6 gol gördüğü 2013-14'ten sonra en iyi dönemini sergiledi.



TÜM HESAPLAR YAPILIYOR



Fırtına, pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan bordo-mavililer, ezeli rakibi karşısında tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Rakibin tüm analizlerini teknik ekibiyle birlikte yapan Abdullah Avcı sahada ise uygulamalı gösteriyor.