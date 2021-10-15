İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi öne çıkan istatistikler

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe, zirveyi yakından ilgilendiren maçta pazar günü karşılaşacak. İşte Sabah'ın derlediği habere göre; dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler... Fenerbahçe'de gol atan futbolcuların çeşitliliği daha fazla. Kanarya'nın ligde bu sezon ağlara yolladığı 12 golün 9'u farklı isimlerden geldi. Trabzonspor'un 16 golünü ise 6 farklı oyuncu kaydetti.
%10 TRABZONSPOR GOLE YAKIN
Pozisyonları golle buluşturma yüzdesinde Trabzonspor, rakibine göre daha iyi durumda. Bordo-mavililer, 160 gol pozisyonuna girip 16'sını golle sonuçlandırırken, %10'luk bir başarı oranı tutturdu. Kanarya ise 148 pozisyonun 12'sinde ağları bulup, %8.1'lik bir oran yakaladı.
FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİ KATKI VERİYOR
Fenerbahçe kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu.Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.