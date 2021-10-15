İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi öne çıkan istatistikler

FIRTINA EVİNDE ZORLANIYOR

Bu sezon deplasmanda 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Kanarya, 9 puanla ligin en iyi ikinci deplasman karnesine sahip. Misafir takım konumunda ligin en iyisi (13) olan Trabzonspor, evinde ise tam tersi bir performansa sahip. Fırtına, 3 karşılaşmanın sadece 1'inden zaferle ayrılıp, iki beraberlikle 5 puan toplayabildi.

MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLIYORLAR



16 kez ağları gören Trabzonspor, ilk 15 dakikada 6 golle çeyrek dilimde en çok gol atan takım oldu. İlk yarının son 15'inde ise kalesini 4 kez gole kapatamadı. Fenerbahçe, en çok 16-30 arasında gollerini atıyor. Kanarya, 12 golünün 4'ünü bu sürede kaydetti.