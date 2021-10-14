TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan Abdullah Avcı itirafı!

Yunanlı futbolcu, gelecekle ilgili hedefleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Eğer bu hedefler gerçekleşirse ve işler istediğimiz gibi giderse, eğer Trabzonspor da benden önemli bir kazanım sağlayacak olursa tabii ki Avrupa'nın önemli takımlarından birinde oynamayı hedefleyebilirim. Çünkü oyuncu olarak ve bir insan olarak her zaman limitlerini görmeyi deneyen, limitlerinin neresi olduğunu öğrenmeye çalışan birisiyimdir.

Dolayısıyla da eğer kulüp benden bir kazanım sağlayacaksa ve beraber başarılar kazandıktan sonra ben de Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde oynamayı istiyorum. Ancak her zaman bahsettiğim gibi ben bu kulübün bana verdiği her şeyden dolayı bu kulübe müteşekkirim. Şu an Trabzonspor' da olmaktan dolayı da çok mutluyum ama dediğim gibi işler istediğimiz gibi giderse her şey güzel giderse ben de böyle bir fırsatı deneyebilirim" dedi.