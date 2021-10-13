Trabzonspor idmanında Nwakaeme sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, Fenerbahçe ile 9. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavili takımda bugün yapılan antrenmanda Anthony Nwakaeme, kaleye geçti. Detaylar haberde...

NWAKAEME KALEYE GEÇTİ

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Takımın yıldız oyuncusu Nwakaeme ise kaleci eldivenleri giyerek kale geçti ve farklı denemelerde bulundu.

TRABZONSPOR'DA NWAKEME'NİN PERFORMANSI NASIL?

Bu sezon takımı adına en önemli kozlardan biri olan Nwakaeme, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplam 12 maçta 1056 dakika süre aldı ve 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.