SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor ilk 8 hafta sonunda topladığı 18 puanla 2. sırada yer alırken, 9. hafta mücadelesinde pazar günü lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı derbi ile yatıp kalkarken, bu kez gelen zirve fırsatını kaçırmak istemiyor. Bordo-mavili takım bu sezon iki defa ayağına gelen liderlik şansını kullanamamıştı.
6'ncı haftada lider Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve fırsatı yakalayan bordomavililer, 8'inci dakikada Hugo'nun kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşayıp, haftayı ikinci sırada tamamlamıştı.