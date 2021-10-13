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SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

Spor haberi... Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Daha önce 6. ve 7'nci haftalarda ayağına gelen zirve şansını iyi değerlendiremeyen Fırtına, pazar günü F.Bahçe'yi mağlup ederek bu kez hedefine ulaşmak istiyor. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor
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Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor ilk 8 hafta sonunda topladığı 18 puanla 2. sırada yer alırken, 9. hafta mücadelesinde pazar günü lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı derbi ile yatıp kalkarken, bu kez gelen zirve fırsatını kaçırmak istemiyor. Bordo-mavili takım bu sezon iki defa ayağına gelen liderlik şansını kullanamamıştı.

SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

6'ncı haftada lider Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve fırsatı yakalayan bordomavililer, 8'inci dakikada Hugo'nun kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşayıp, haftayı ikinci sırada tamamlamıştı.

SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

ŞAMPİYONLUK İÇİN
Karadeniz devi, ligin 7'nci haftasında ayağına gelen liderlik fırsatını bir kez daha değerlendiremedi. Lider Beşiktaş, Altay'a mağlup olurken, Trabzonspor ise bu kez Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen'ın kırmızı kart görmesi ile söz konusu mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve haftayı yine ikinci sırada tamamladı.

SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

Bordo-mavililer bu sezon gelen 3. liderlik şansını bu kez kaçırmak istemiyor. Avcı'nın öğrencilerine, "İki kez elde edemediğimiz liderlik koltuğuna bu kez oturmamız gerek. Fenerbahçe derbisi bu anlamda da çok önemli. Şampiyonluk hedefliyoruz ve bunun için kazanmaktan başka çaremiz yok. Sahaya çıkan herkes bu bilinçle mücadele edecek" dediği belirtildi.

SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

YILDIZLARIN RESİTALİ
Cornelıus, Marek Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi orta saha ve hücum oyuncularını kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu sezon 8 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken Beşiktaş ile birlikte ligde en çok gol atan iki takımdan biri durumunda.

SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

Söz konusu oyuncularıyla rakiplerin korkulu rüyası haline gelen bordo-mavili ekip, kalan haftalarda da hücum özelliğini ortaya koyup hedefine ulaşmanın mücadelesini verecek.

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