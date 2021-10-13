SPOR HABERİ - Yıldızların resitali! Trabzonspor Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor

ŞAMPİYONLUK İÇİN

Karadeniz devi, ligin 7'nci haftasında ayağına gelen liderlik fırsatını bir kez daha değerlendiremedi. Lider Beşiktaş, Altay'a mağlup olurken, Trabzonspor ise bu kez Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen'ın kırmızı kart görmesi ile söz konusu mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve haftayı yine ikinci sırada tamamladı.

Bordo-mavililer bu sezon gelen 3. liderlik şansını bu kez kaçırmak istemiyor. Avcı'nın öğrencilerine, "İki kez elde edemediğimiz liderlik koltuğuna bu kez oturmamız gerek. Fenerbahçe derbisi bu anlamda da çok önemli. Şampiyonluk hedefliyoruz ve bunun için kazanmaktan başka çaremiz yok. Sahaya çıkan herkes bu bilinçle mücadele edecek" dediği belirtildi.