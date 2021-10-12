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TRABZONSPOR HABERLERİ- Marek Hamsik'ten haber var! Resmi açıklama geldi

Son dakika Trabzonspor haberi... Bordo mavililerde Fenerbahçe derbisi öncesi istenmeyen bir gelişme yaşandı. Orta sahanın dinamosu Marek Hamsik, milli takımda sakatlandı. Hamsik, Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı. Yıldız futbolcu ile ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 11:00
TRABZONSPOR HABERLERİ- Marek Hamsik'ten haber var! Resmi açıklama geldi

Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, "Slovakya milli takımının dün oynadığı müsabakada sakatlanan ve tedavisine başlanan Marek Hamsik'in Perşembe günü MR'ı çekilecek ve sağlık durumu hakkında yeniden açıklama yapılacaktır" dedi.

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