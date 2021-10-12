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TRABZONSPOR HABERLERİ - Kendisi açıkladı! Marek Hamsik'ten sakatlık sözleri

Spor haberleri... Geçtiğimiz günlerde 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Slovakya Hırvatistan mücadelesinde sakatlanarak oyundan alınan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik sakatlığına dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, durumunun perşembe günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağını söyledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 01:23
TRABZONSPOR HABERLERİ - Kendisi açıkladı! Marek Hamsik'ten sakatlık sözleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçın 41. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Marek Hamsik'ten açıklama geldi.

Sport/SK'nın haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusu, "Rusya maçından sonra ciddi bir kas problemi yaşadım. Teknik direktörümüz Tarkovic ile konuşarak Hırvatistan maçında oynamak istedim ama maalesef sakatlık yaşadım. Perşembe günü MR'dan sonra son durumum belli olacak" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Marek Hamsik, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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