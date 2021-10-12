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TRABZONSPOR HABERLERİ - İmha takımı! Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev

Spor haberi... Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Karadeniz ekibi Trabzonspor ilk 8 hafta sonunda topladığı 18 puanla 2. sırada yer alırken, 9. hafta mücadelesinde sahasında lider Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarına tam haz devam eden Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın kozları Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius olacak. Öte yandan Avcı'nın Bakasetas'a özel bir görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - İmha takımı! Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev

Süper Lig'de, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzon'a lider olarak gelecek ezeli rakibinin 1 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer zorlu müsabakadan lider ayrılmanın planlarını yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İmha takımı! Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu müsabakada en büyük kozları ise takımın gol ayakları Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İmha takımı! Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev

Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor'da, gol yükünü bu üç isim çekti. Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Ligde Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atan üç oyuncu 11 takımı ise solladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İmha takımı! Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev

AVCI'DAN BAKASETAS'A ÖZEL GÖREV
Ligde 12 gol atan Trabzonspor'un üçlüsünü, 11 golle Hatayspor ve Karagümrük takip etti. Hatayspor'dan Diouf 4, El Kaabi 4 ve Lobjanidze 3 gol atarken, Karagümrük'ten Bertolacci ve Pesic 5 ve Karamoh 1 golle takip etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İmha takımı! Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev

Bakasetas, Fenerbahçe derbisi öncesi de takımın ön önemli hücum silahlarından biri olacak. Formunun zirvesinde olan oyuncuya Abdullah Avcı tarafından hücum organizasyonlarını şekillendirme görevi verilecek. Ancak son haftalarda çok formda olan oyuncunun milli takımdan yorgun gelecek olması teknik ekibi biraz endişelendiriyor.

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