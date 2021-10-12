TRABZONSPOR HABERLERİ - İmha takımı! Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev

Süper Lig'de, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzon'a lider olarak gelecek ezeli rakibinin 1 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer zorlu müsabakadan lider ayrılmanın planlarını yapıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu müsabakada en büyük kozları ise takımın gol ayakları Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius olacak.
Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor'da, gol yükünü bu üç isim çekti. Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Ligde Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atan üç oyuncu 11 takımı ise solladı.