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TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! 'Ganalı Alex' Trabzonspor'a | Abdul Fatawu kimdir?

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, genç yeteneklerin peşine düştü. Milli maç haftasında boş durmayan deneyimli çalıştırıcı, rotasını Afrika'ya çevirdi. Gana'nın sahasında Zimbabve'yi 3-1 yendiği karşılaşmayı izleyen Avcı, genç yıldız adayı Abdul Fatawu'nun performansından çok etkilendi. Raporunu hazırlayan deneyimli çalıştırıcı, yönetimden transfer için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istedi. Peki Trabzonspor'un hedefindeki Abdul Fatawu kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 10:48
TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! 'Ganalı Alex' Trabzonspor'a | Abdul Fatawu kimdir?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı milli maç haftasında boş durmadı. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Avcı, Avrupa ülkelerinin aralarında oynadığı maçları izlemek yerine Afrika ülkelerinin maçlarını izlemeyi tercih etti.

TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! 'Ganalı Alex' Abdul Fatawu Trabzonspor'a

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Deneyimli çalıştırıcının özellikle izlediği maç ise Gana'nın sahasında Zimbabve'yi 3-1 yendiği karşılaşma oldu. Gana takımında Avrupa'nın önemli takımlarında yer alan yıldız oyuncular varken başarılı teknik adamın gözlerini parlatan bir oyuncu oldu.

TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! 'Ganalı Alex' Abdul Fatawu Trabzonspor'a

Gana'nın sol ayaklı oyuncusu Abdul Fatawu, Avcı'nın adeta başını döndürdü. Fenerbahçeli Alex'e benzettiği 2004 doğumlu oyuncunun çok kısa zamanda Avrupa'ya geleceğinden ve herkesin başını döndüreceğinden bahsetti.

TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! 'Ganalı Alex' Abdul Fatawu Trabzonspor'a

RAPORUNU HAZIRLADI!
Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na Fatawu için bir rapor hazırladı. Bu çocuğu almak için ellerinden ne geliyorsa yapmaları tavsiyesinde bulundu.

TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! 'Ganalı Alex' Abdul Fatawu Trabzonspor'a

ABDUL FATAWU KİMDİR?
Issahaku Abdul Fatawu 8 Ocak 2004 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. 17 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Steadfast FC'de forma giyiyor. Sol ayağını etkili kullanan genç yıldız adayı, on numara ve hücumun her iki kanadında forma giyebiliyor. Abdul Fatawu'nun güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

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