TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! 'Ganalı Alex' Trabzonspor'a | Abdul Fatawu kimdir?

RAPORUNU HAZIRLADI! Abdullah Avcı , Başkan Ahmet Ağaoğlu'na Fatawu için bir rapor hazırladı. Bu çocuğu almak için ellerinden ne geliyorsa yapmaları tavsiyesinde bulundu.

ABDUL FATAWU KİMDİR?

Issahaku Abdul Fatawu 8 Ocak 2004 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. 17 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Steadfast FC'de forma giyiyor. Sol ayağını etkili kullanan genç yıldız adayı, on numara ve hücumun her iki kanadında forma giyebiliyor. Abdul Fatawu'nun güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.