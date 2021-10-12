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TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı ilk peşinde! Fenerbahçe maçında...

Spor haberi... Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda topladığı 18 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor, 9. hafta karşılaşmasında sahasında lider Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mutlak 3 puanı hanesine yazdırarak liderlilk koltuğunun yeni sahibi olmak isteyen Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı bir ilk peşinde. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı ilk peşinde! Fenerbahçe maçında...

Ligde 19 puanlı lider Fenerbahçe ile 18 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor arasındaki karşılaşma, liderlik mücadelesine sahne olacak. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu sürede genel olarak başarılı bir performans ortaya koyarken; üç büyükler karşısında ise bunu gerçekleştiremedi.

TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı ilk peşinde! Fenerbahçe maçında...

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde bordo-mavililer, söz konusu rakiplere karşı 5 karşılaşma oynadı. Karadeniz devi, bu periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istediği grafiği ortaya koyamadı. Fırtına, geçen sezon oynanan maçlarda tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken, evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu, sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 kaldı. Trabzonspor, bu sezon da Galatasaray ile (2-2) yenişemedi.

TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı ilk peşinde! Fenerbahçe maçında...

SAHASINDA GALİBİYETİ YOK

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamadı. Karadeniz devi, Avcı ile kendi evinde Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak iki maçı da kaybetti. Trabzonspor, başarılı hoca yönetiminde oynadığı 40 maçtaki 3 mağlubiyetin 2'sini bu rakipleri karşısında yaşadı.

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