Akyazı’da 15 derbi oynadı

Trabzonspor 29 Ocak 2017'den itibaren maçlarını oynadığı Şenol Güneş Stadı'nda büyük maçlarda istediği istikrarı bir türlü sağlayamadı. Yeni stadyumunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 15 kez karşılaşan Fırtına, 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez de mağlup oldu. Ancak bu periyotta en dikkat çekici istatistik ise 15 maçın sadece 3'ünde rakip fileleri havalandıramamış olması. Trabzonspor 15 maçın 12'sinde rakiplerine karşı gol atma başarısı gösterirken, toplamda attığı 26 gole karşılık kalesinde ise 21 gol gördü.